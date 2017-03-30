САП заявляє про протидію поверненню в держвласність "ЗТМК", створює онлайн-ресурс проходження справ у судах

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляє про протидію поверненню у державну власність ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" (ЗТМК) з боку керівника підприємства та інвестора.

Як повідомила САП на своїй сторінці в Facebook в четвер, незважаючи на спроби перешкодити поверненню підприємства до сфери управління держави, цей процес з кожним днем набуває дедалі виразніших обрисів: прокурори САП зуміли зібрати необхідні докази та обстоюють інтереси держави в судах.

При цьому відомство нагадує, що Донецький апеляційний госпсуд задовольнив скаргу САП і зажадав від Госпсуду Запорізької області розглянути позовну заяву про розірвання договору Фонду держмайна (ФДМ) з офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), що входить до Group DF Дмитра Фірташа, про створення ТОВ "ЗТМК" на базі однойменного держпідприємства.

"Це збільшує шанси прокурорів САП як на доведення факту невиконання інвестором своїх зобов'язань, так і на остаточну перемогу в підсумку. Одночасно з кожною наступною перемогою ми відчуваємо посилення тиску і збільшення спроб стороннього впливу на процес повернення комбінату державі. Але ми розуміємо, наскільки великі зараз очікування суспільства до нас у справі боротьби з корупцією. І тому докладаємо максимум зусиль, щоб отримати позитивний результат у цій справі, навіть незважаючи на тиск. І те, що це тиск посилюється, лише переконує нас у правильності обраного шляху", - наголошується в заяві САП.

Для поліпшення комунікації з громадськістю, САП має намір 31 березня представити відкритий і доступний онлайн 24/7 - "Реєстр кримінальних проваджень САП у судах". На думку САМ, цей ресурс буде надійним джерелом інформації для представників ЗМІ та багатьох громадських активістів, які цікавляться просуванням розгляду справ, які представляє САП у судах.

Крім того, САП почала регулярні зустрічі з представниками медіа, блогерами та громадськими активістами. Також САП продовжує регулярно звітувати про найбільш резонансні провадження і запрошувати на судові засідання за участю прокурорів.

Як повідомлялося, у 2013 році ФДМ на виконання постанови Кабінету міністрів уклав за підсумками конкурсу з компанією Tolexis Trading Limited договір про заснування ТОВ "ЗТМК" на базі ДП "ЗТМК" "для нібито залучення інвестицій за впровадження сучасних прогресивних технологій і створення високорентабельного виробництва". При цьому ФДМ передав у статутний капітал створеного суб'єкта цілісний майновий комплекс комбінату, який раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Компанія Tolexis Trading Limited здійснила внесок у грошовій формі у сумі $110 млн, які мали виняткове цільове призначення, а саме фінансування модернізації виробництва протягом 2013-го – першого кварталу 2015 року.

Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передане в управління наближеного до інвестора менеджменту, який витратив більшість залучених інвестицій на погашення заборгованості ДП "ЗТМК" за енергоносії перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва як головну мету створення підприємства з недержавною часткою фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Враховуючи свідоме невиконання інвестором узятих на себе зобов'язань, САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повному повернення комбінату у сферу держуправління.

Водночас, за даними САП, наразі за безпосередньої участі обвинуваченого в розтраті коштів підприємства в особливо великих розмірах директора ТОВ "ЗТМК" Володимира Сівака впроваджується план отримання судових рішень, які спростують доведений під час слідства факт невиконання інвестором своїх зобов'язань. Передбачається, що це буде підставою для подальших тверджень про відсутність підстав розірвання укладеного договору про створення ТОВ "ЗТМК" та повернення підприємства у держвласність.

Так, САП стало відомо про спробу В. Сівака отримати судові рішення, які спростовують доведений факт невиконання інвестором - компанією Tolexis Trading Limited - зобов'язань із техмодернізації та переоснащення виробництва. Постановою Господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі №908/92/17 за позовом ТОВ "ЗТМК" до компанії Tolexis Trading Limited про зобов'язання відповідача виконати допзобов’язання, передбачені договором про заснування ТОВ "ЗТМК" № 85 від 22 лютого 2013р., а саме: визначити стратегічну програму ТОВ "ЗТМК" з урахуванням інвестпрограми техмодернізації виробництва ТОВ "ЗТМК". У рамках справи розглядалося питання стягнення простроченої заборгованості ДП "ЗТМК" за спожиту електроенергію до 19 листопада 2013 р. (держреєстрації ТОВ "ЗТМК") у сумі 18 млн 623,334 тис. грн. Рішенням цього суду від 16 лютого 2017р. в задоволенні позову відмовлено.

"Причиною такого рішення були висновки суду про завершення виконання інвестором своїх зобов'язань після внесення передбачених договором коштів, а вищезазначена заборгованість після її розстрочення перестала бути простроченою. Тепер це рішення оскаржено позивачем, строк розгляду апеляційної скарги Донецьким апеляційним господарським судом призначено на 17 квітня 2017 р. Наразі САП готує заяву про вступ у справу з одночасним оскарженням рішення Госпсуду Запорізької області, а також проводиться моніторинг інших господарських і адміністративних справ, ініційованих ТОВ "ЗТМК", - резюмується в повідомленні САП.

ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проектна потужність - 20 тис. тонн на рік, проте через зношення виробничих фондів підприємство наразі може випускати 10 тис. тонн губки.

Держава володіє контрольним пакетом ТОВ "ЗТМК", структури Group DF – 49-відсотковою часткою.