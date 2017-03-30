Події

14:32 30.03.2017

Відновлення роботи реєстру е-декларацій – не заслуга НАЗК, вважає Петренко

Відновлення роботи Єдиного державного реєстру декларацій не є заслугою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), вважає міністр юстиції України Павло Петренко.

"Те, що реєстр заробив, - це не заслуга НАЗК. Це заслуга тих служб, що долучилися до процесу, і зараз за НАЗК гасять той вогонь, який вони створили своєю бездіяльністю", - сказав він журналістам у четвер у Києві.

П. Петренко зазначив, що зараз необхідно в нормальному режимі завершити другий етап подання декларацій, а тим часом Мін'юст за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана розробляє зміни до закону, що приберуть інституційні помилки і приведуть НАЗК до нормального режиму роботу.

"Ми приберемо колегіальність, тому що у нас зараз фактично колегіальна безвідповідальність, коли кожен з керівників НАЗК, які отримують заробітні плати понад 100 тис. грн на місяць, розповідають, що це не їхня проблема, що не працює електронний реєстр. Ми пропонуємо, щоб був один керівник, з якого можна запитати за якісь проблеми у роботі органу. Друга новація: ми пропонуємо, щоб був введений інститут щорічного зовнішнього аудиту діяльності НАЗК. Також ми прописуємо дуже стислі терміни перезавантаження, щоб НАЗК заробив вже в новому нормальному режимі до третьої хвилі декларування", - розповів він.

Міністр наголосив, що за 2017 рік потрібно буде усунути всі помилки.

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