Гройсман про можливу зміну Кабміну: Хтось видає бажане за дійсне

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що будь-які розмови про можливу відставку ніншнього складу Кабінету Міністрів і призначення нового уряду не мають під собою підстав.

"Що стосується зміни уряду, то я вважаю, що це хтось видає бажане за дійсне", - повідомив він журналістам на Житомирському бронетанковому заводі (Новогуйвинське, Житомирська обл.) у четвер.

В. Гройсман наголосив, що працює над розвитком національної економіки та має намір продовжувати роботу в цьому напрямі.