Порошенко на Мальті обговорив із прем'єром Хорватії перспективи спільних проектів в енергетичній сфері

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі на Мальті з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем обговорив активізацію українсько-хорватського торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляє в четвер прес-служба президента України, П. Порошенко наголосив на важливому значенні для України вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій, здійсненні внутрішніх реформ відповідно до європейських стандартів.

"Було обговорено питання активізації діяльності Міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, перспективи реалізації спільних двосторонніх і багатосторонніх проектів в енергетичній сфері" - йдеться в повідомленні.

П. Порошенко подякував А. Пленковичу за послідовну політичну підтримку з боку Хорватії суверенітету й територіальної цілісності України, важливу гуманітарну допомогу країні й активне сприяння в питаннях європейської інтеграції.

Президент України також подякував хорватському колезі за активну підтримку Хорватією якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для громадян України.