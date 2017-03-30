Гройсман заявив, що звільнив би голову НАЗК, якби мав такі повноваження

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак не готова керувати таким органом.

"НАЗК - незалежний орган, який має спецстатус. Якби я її призначав, я б її вже звільнив учора", - сказав прем'єр журналістам під час відвідування Житомирського бронетанкового заводу в четвер.

В. Гройсман зазначив, що було виділено необхідні кошти для організації роботи НАЗК.

"Я не думаю, що вона спеціально це робить. Я думаю, що вона просто не готова до того, щоб керувати таким процесом, і мала б це визнати. Якщо не визнає, то, правду кажучи, ставить під загрозу саму систему", - сказав він.

Як повідомлялося, 29 березня В. Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів України порадив усім членам НАЗК написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру електронних декларацій. Перед цим прем'єр розкритикував роботу голови НАЗК Наталії Корчак через неможливість налагодити роботу реєстру. "Ви самі нездатні організувати роботу вашого сайту і, таким чином, ви ставите всіх людей перед загрозою двох років в'язниці. І таких людей - сотні тисяч у нашій країні", - зазначив В. Гройсман.

Водночас голова НАЗК Н. Корчак заявила, що не має наміру подавати у відставку через відповідну пропозицію прем'єр-міністра України.