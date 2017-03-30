Іспанія сприятиме Україні в її євроінтеграційних спрямуваннях

У рамках участі в розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті президент України Петро Порошенко провів зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, під час якої сторони обговорили питання співробітництва двох держав, а також взаємодію на шляху євроінтеграції України.

"Маріано Рахой підтвердив, що Іспанія завжди надаватиме сприяння Україні в реалізації її євроінтеграційних прагнень, зокрема в контексті завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС і лібералізації візового режиму для громадян України", - повідомляє в четвер вдень прес-служба глави Української держави.

Під час зустрічі також було відзначено важливість підтримки регулярних контактів на найвищому рівні, зокрема шляхом обміну візитами.

"Президент України висловив переконання, що найближчим часом буде знайдено позитивне рішення за угодою про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що забезпечить її підписання", - йдеться в інформації.

П.Порошенко подякував за незмінну підтримку Іспанією України в її протидії російській агресії. Було наголошено на необхідності збереження режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації до повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії відзначив підтримку територіальної цілісності України та підтвердив, що питання непорушності цілісності території Української держави не підлягає жодному обговоренню.

Президент України також висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста Романа Зозулі. "П.Порошенко зазначив, що ситуація з Романом є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії в дусі гібридної війни РФ проти України", - повідомляє прес-служба.

Окрім цього, М.Рахой запросив П.Порошенка здійснити візит до Іспанії.