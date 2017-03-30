Події

15:54 30.03.2017

Грузія допоможе Україні готувати військових до дій у гірській місцевості - Полторак

Грузія допоможе Україні в підготовці військових до дій у гірській місцевості, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Планується розширення співпраці за такими напрямами, як підготовка військовослужбовців Збройних сил України за стандартами Альянсу до дій у гірській лісовій місцевості. У Грузії величезний досвід, і він нам стане корисний у підготовці наших підрозділів", - заявив він на спільній з міністром оборони Грузії Леваном Ізорією прес-конференції в Києві в четвер.

С. Полторак зазначив, що також було досягнуто домовленості про обмін досвідом у питанні реформування оборонних відомств.

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