Грузія допоможе Україні готувати військових до дій у гірській місцевості - Полторак

Грузія допоможе Україні в підготовці військових до дій у гірській місцевості, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Планується розширення співпраці за такими напрямами, як підготовка військовослужбовців Збройних сил України за стандартами Альянсу до дій у гірській лісовій місцевості. У Грузії величезний досвід, і він нам стане корисний у підготовці наших підрозділів", - заявив він на спільній з міністром оборони Грузії Леваном Ізорією прес-конференції в Києві в четвер.

С. Полторак зазначив, що також було досягнуто домовленості про обмін досвідом у питанні реформування оборонних відомств.