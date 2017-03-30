Події

15:58 30.03.2017

В адміністрації Бердянського морського торговельного порту тривають обшуки

В адміністрації держпідприємства "Бердянський морський торговельний порт" (БМТП) поліція та спецпризначенці здійснюють обшуки та вилучають документи.

Як повідомляє БМТП у четвер на своїй сторінці в соцсмережі Facebook, приблизно о 10:15 у будівлю управління ДП "БМТП" прибули слідчі слідчого відділу Запорізького управління Національної поліції в супроводі працівників департаменту захисту економіки, а також бійців спецпідрозділу "Скіф".

"На 20 хвилин було заблоковано доступ працівників у будівлю управління. На цей момент, після зустрічі з керівництвом підприємства відбулося вилучення документів, які належать до діяльності державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Юридична служба підприємства готує затребувані документи для передачі їх згідно з установленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Нині діяльність ДП "БМТП" триває у звичайному режимі.

ВАЖЛИВЕ

Полторак та Ізорія підписали заяву, що підтверджує стратегічні цілі з євроатлантичної інтеграції

Отримати допомогу при народженні дитини тепер можна повністю в онлайн-режимі - Рева

Від початку 2017 року в зоні АТО загинув 21 мирний житель

Іспанія сприятиме Україні в її євроінтеграційних спрямуваннях

Українська сторона готова до припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня, заявляють у Міноборони

ОСТАННЄ

Україна закуповує дефіцитні боєприпаси в міжнародних партнерів - Полторак

Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні АТО за тиждень зросла в півтора раза

Сторони конфлікту на Донбасі все ще не відвели важкого озброєння від лінії зіткнення - Хуг

Більше ніж половина українських туристів, які відвідують Туреччину, відпочивають в Анталії

Порошенко найближчим часом відвідає Данію

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4826.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА