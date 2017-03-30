В адміністрації Бердянського морського торговельного порту тривають обшуки

В адміністрації держпідприємства "Бердянський морський торговельний порт" (БМТП) поліція та спецпризначенці здійснюють обшуки та вилучають документи.

Як повідомляє БМТП у четвер на своїй сторінці в соцсмережі Facebook, приблизно о 10:15 у будівлю управління ДП "БМТП" прибули слідчі слідчого відділу Запорізького управління Національної поліції в супроводі працівників департаменту захисту економіки, а також бійців спецпідрозділу "Скіф".

"На 20 хвилин було заблоковано доступ працівників у будівлю управління. На цей момент, після зустрічі з керівництвом підприємства відбулося вилучення документів, які належать до діяльності державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Юридична служба підприємства готує затребувані документи для передачі їх згідно з установленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Нині діяльність ДП "БМТП" триває у звичайному режимі.