Україна сподівається на позитивне рішення ради директорів МВФ 3 квітня - Гройсман

Україна сподівається на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ); виділення чергового траншу сприятиме розвитку економіки України й стабілізації курсу гривні, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, уряд вітає призначення на 3 квітня засідання ради директорів МВФ, зазначив В. Гройсман, спілкуючись із журналістами в Житомирській області в четвер.

Глава уряду нагадав, що незначне відстрочення в розкладі засідань ради директорів МВФ було спричинене потребою уточнення макроекономічних показників і прогнозів через енергетичну та економічну блокаду.

"Зрозуміло, що підтримка МВФ потрібна для України сьогодні, тому що вона формує валютні резерви нашої країни та позитивно вплине на економіку і курс національної валюти", - заявив В. Гройсман, додавши, що остаточні переговори з керівництвом МВФ завершилися вчора.

При цьому він знову звернув увагу на те, що енергетична й економічна блокада України дала змогу вкрасти українські підприємства, залишила країну без доступу до своїх надр і загалом виявилася в інтересах Російської Федерації.

"Ми мали доступ до українських надр. Ці надра купувалися за гривню, з тих підприємств 100% податків отримувала Україна. Тепер надр ми не маємо. Підприємства, які були вкрадені, не сплачують жодної копійки до українського бюджету. Куди вони платять до бюджету? До російського. І це величезна проблема, тому що саме блокада призвела до збільшення фінансування, можливо, зокрема, і певних бойових груп Російської Федерації, які перебувають в Україні", - наголосив прем'єр-міністр.