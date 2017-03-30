Президенти України та Румунії обговорили продовження співпраці країн у газотранспортній сфері

Під час робочого візиту на Мальту президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, співрозмовники обговорили питання продовження співпраці у сфері транспортування природного газу та взаємодію у рамках Євросоюзу і НАТО.

"Глави держав обговорили питання продовження двосторонньої співпраці в газотранспортній сфері з метою посилення енергетичної безпеки шляхом розширення можливостей для транспортування природного газу між двома країнами, у тому числі його реверсних постачань", - повідомляє в четвер прес-служба президента України.

Лідери країн також погодилися з необхідністю активізації роботи українсько-румунської спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва.

"П.Порошенко привітав послідовну позицію Румунії щодо необхідності збереження діючих санкцій ЄС щодо Росії через її тривалу агресію та порушення територіальної цілісності України", - йдеться в інформації.

Президент України також подякував румунській стороні за важливу допомогу з реабілітації поранених українських військовослужбовців та організацію оздоровлення дітей з українських сімей, які постраждали під час війни проти російської агресії.

"Було також висловлено вдячність за провідну роль Румунії в реалізації проекту трастового фонду НАТО для України з кібернетичного захисту", - повідомили в прес-службі глави Української держави.

В інформації зазначено, що "співрозмовники також обговорили розвиток ситуації в Молдові".