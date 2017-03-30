Події

16:12 30.03.2017

Від початку 2017 року в зоні АТО загинув 21 мирний житель

Від початку року в зоні АТО жертвами бойових дій стали 116 людей, 21 із них загинула, заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"За минулий тиждень так чи інакше постраждали внаслідок конфлікту сім мирних жителів. Загалом від початку року постраждали 116 людей, 21 із них загинула, 95 поранені", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

А.Хуг наголосив: "Усього цього не сталося б, якби там не було зброї".

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