Події

16:18 30.03.2017

Апарат РНБО за підтримки НАТО підготував законопроект про нацбезпеку України

Апарат Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) за підтримки офісу НАТО і консультативної місії Євросоюзу підготував законопроект про реформування сектору безпеки країни, спрямований і на адаптацію до протидії зовнішнім загрозам, і на переорієнтацію цієї системи на інтереси громадян.

"Завдяки серйозній співпраці з консультативною місією ЄС, офісом НАТО підготовлено проект закону про національну безпеку, який має стати фундаментом для подальшого реформування сектору безпеки й оборони. Цей законопроект уже передано на розгляд до Адміністрації президента", - повідомив заступник секретаря РНБО України Олександр Литвиненко під час VII Міжнародної конференції "Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ", яка відбулася в Києві, повідомляє прес-служба РНБО.

О. Литвиненко також висловив сподівання, що найближчим часом буде підписано концепцію реформування Служби безпеки України. Крім того, заступник секретаря РНБО повідомив, що вже розпочато роботу з удосконалення українського законодавства у сфері державної таємниці.

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