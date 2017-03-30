Події

16:29 30.03.2017

Більше ніж половина українських туристів, які відвідують Туреччину, відпочивають в Анталії

Більше ніж половина українських туристів, які відвідують Туреччину (60%), обирають для відпочинку Анталію.

"Наступними містами після Анталії, які мають популярність серед українських туристів, є Стамбул, Бодрум і Даламан", - повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук на прес-сніданку, організованому українським туристичним оператором Coral Travel.

Голова Федерації турецьких готелів Осман Аїк, коментуючи збільшення в 2016 році кількості українських туристів у Туреччині вдвічі та питання про плани турецької сторони щодо залучення більшої кількості туристів з України, повідомив, що нині розробляють спеціальні програми для зацікавлення туристичними виїздами до Туреччини українців, які раніше відпочивали в Криму.

Крім того, О.Аїк висловив сподівання, що дозвіл Україною і Туреччиною своїм громадянам здійснювати поїздки за внутрішніми документами вплине на взаємне збільшення турпотоку.

Як повідомлялося, в лютому 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна і Туреччина працюють над наданням можливості своїм громадянам здійснювати поїздки за внутрішніми документами.

Як повідомлялося, в 2016 році Туреччину відвідали 1 млн 250 тис. туристів з України.

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