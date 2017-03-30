Сторони конфлікту на Донбасі все ще не відвели важкого озброєння від лінії зіткнення - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг зазначає, що важке озброєння досі до кінця не відведено від лінії зіткнення сторін на Донбасі, а спостерігачі місії надалі стикаються з перешкоджанням у виконанні свого мандата.

"За тиждень ми зафіксували 27 випадків присутності важкого озброєння на лінії зіткнення. 8 випадків на підконтрольних Києву територіях і 19 - на територіях, підконтрольних так званій ДНР", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

А.Хуг поінформував, що в суботу в районі підконтрольного "ДНР" н. п. Козацьке спостерігачі місії зафіксували три танки Т-64.

"У вівторок у цьому самому районі представники "ДНР" не пустили спостерігачів, один раз вистрілили в повітря і шість разів у землю. Цього самого дня в районі підконтрольного Києву н. п. Асланове наш безпілотник зафіксував наявність однієї САУ калібром 122 мм. Там же по нашому безпілотнику стріляли", - розповів він.

Заступник голови СММ також наголосив, що за тиждень спостерігачі зіткнулися із шістьма випадками обмеження пересування територіями, підконтрольними владі України, і 17 разів - на підконтрольних "ДНР"/"ЛНР" територіях.

"Іноді нам перешкоджають агресивно. Наприклад, у Петровському районі Донецька шість представників "ДНР" не пустили спостерігачів. Одна з цих осіб постійно тримала палець на спусковому гачку. У районі Знам’янки, підконтрольної "ЛНР", озброєна особа вистрілила в повітря", - розповів А.Хуг.