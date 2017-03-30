Події

16:55 30.03.2017

Полторак та Ізорія підписали заяву, що підтверджує стратегічні цілі з євроатлантичної інтеграції

Міністри оборони України та Грузії Степан Полторак і Леван Ізорія підписали спільну заяву, в якій вони підтверджують спільні стратегічні цілі з євроатлантичної інтеграції та відновлення територіальної цілісності.

Сторони також домовилися про обмін досвідом у реформуванні.

"Ми продовжуємо реабілітацію наших військових у Грузії. Я хотів би подякувати своєму колезі за чітке розуміння та підтримку України", - наводить слова С.Полторака сайт Міноборони України.

За його словами, планується посилити взаємодію між Україною та Грузією на всіх майданчиках у рамках співпраці з НАТО, зокрема йдеться про підготовку військовослужбовців за стандартами Альянсу, поширення досвіду підготовки військ, обмін інформацією, співпрацю у сфері військової науки та участь у багатонаціональних навчаннях.

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