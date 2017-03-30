Україна закуповує дефіцитні боєприпаси в міжнародних партнерів - Полторак

Україна поповнює нестачу боєприпасів, закуповуючи їх у міжнародних партнерів, але серед них немає Російської Федерації, заявляє міністр оборони України Степан Полторак.

"Навіть коли в нас вистачало боєприпасів, ми не припиняли переговорів про закупівлю боєприпасів. Деяку категорію номенклатури боєприпасів ми закуповуємо і тепер - те, що є для нас дефіцитом, і те, що нам потрібно", - повідомив він на спільній із міністром оборони Грузії Леваном Ізорією прес-конференції в Києві в четвер.

Міністр нагадав, що недавно уряд України затвердив концепцію створення підприємств із виробництва боєприпасів. "Я сподіваюся, що це завдання буде виконано найближчим часом. А доки ці підприємства створюватимуться, ми плануємо й надалі закуповувати боєприпаси в наших міжнародних партнерів", - зазначив глава Міноборони.

На уточнювальне запитання, чи є серед продавців Росія, С. Полторак відповів: "Ні, Росія нам боєприпасів не продає".