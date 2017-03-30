Усі нелегальні газові автозаправки Києва буде демонтовано протягом місяця

Усі нелегально встановлені автомобільні газозаправні пункти (АГЗП) Києва буде демонтовано протягом місяця, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер.

За даними КМДА, нині на території Києва зафіксовано 353 АГЗП, розміщені без будь-яких дозвільних документів, зокрема без декларації безпеки.

"Протягом попереднього та цього року 353 об'єкти АГЗП отримали відповідні приписи (про демонтаж - ІФ). Усіх їх демонтують незалежно від того, який опір буде з їхнього боку. АГЗП, які після демонтажу спробують незаконно поновити у відповідних місцях, будуть пріоритетними для повторного демонтажу", - наведено в повідомленні слова керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка.

За його словами, демонтаж АГЗП відбувається на законних підставах, із залученням столичної прокуратури, Національної поліції, органів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Жодного закону або норми ми не порушуємо. Основна наша мета - наведення ладу в місті. Якщо хтось із порушників хоче узаконити свої АГЗП - ми відкриті до такого діалогу. Однак незаконні об'єкти підвищеної загрози на території міста функціонувати не будуть", - наголошує керівник апарату столичної адміністрації.

В. Бондаренко зазначає, що для узаконення АГЗП має бути відведення земельної ділянки, декларація про готовність об'єкта до експлуатації та декларація безпеки, яку необхідно подати до ДСНС і КМДА.

За даними КМДА, станом на 30 березня 2017 року в адміністрації немає жодної декларації безпеки та документа про відведення земельної ділянки під АГЗП.

"Єдиними АГЗП, які можуть на сьогодні функціонувати, є ті, що входять до складу стаціонарних автозаправних станцій. Нині іншого оформлення документів у Києві немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на В. Бондаренка, від початку 2017 року в Києві демонтовано 72 АГЗП, які здійснювали діяльність без дозвільної документації з порушенням норм безпеки.