Антикорупційні органи не зобов'язані щодня викликати Насірова на допити, зобов'язань за рішенням суду він не порушує - Холодницький

Антикорупційні органи не зобов'язані щодня викликати главу Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова на допити, хоч би як він того хотів.

"Ми про нього (Р.Насірова - ІФ) пам'ятаємо, пам'ятаємо щодня, а те, що ми щодня не викликаємо його на допити, не означає, що слідство не йде... те, що ми його не викликаємо щодня - ми не зобов'язані цього робити, щоб він просто ходив і відмічався", - сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький журналістам у Києві в четвер.

Н.Холодницький наголосив, що станом на сьогодні Р.Насіров не порушує зобов'язань, прописаних у рішенні суду.

Керівник САП додав, що він чекає на завершення розслідування цього провадження у встановлений законом двомісячний термін без необхідності продовження.

Крім того, Н.Холодницький повідомив, що до антикорупційних органів надходило клопотання від адвокатів Р.Насірова про закриття провадження. "Зазначене клопотання було розглянуто і в його задоволенні відмовлено, оскільки, по суті, там ніяких об'єктивних даних, які свідчили б про необхідність закриття провадження, не було", - сказав він.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру в скоєнні злочину главі ДФС 2 березня ввечері, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодекси України.

У ніч на 7 березня Солом’янський райсуд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

16 березня в САП повідомили, що за Р.Насірова його дружина внесла заставу в 100 млн грн.

НАБУ допитало Р.Насірова 17 березня.

Після цього він періодично нагадує про готовність до співпраці зі слідством, але поки що Національне антикорупційне бюро не викликає його на допит.