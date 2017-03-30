Події

17:21 30.03.2017

Антикорупційні органи не зобов'язані щодня викликати Насірова на допити, зобов'язань за рішенням суду він не порушує - Холодницький

Антикорупційні органи не зобов'язані щодня викликати главу Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова на допити, хоч би як він того хотів.

"Ми про нього (Р.Насірова - ІФ) пам'ятаємо, пам'ятаємо щодня, а те, що ми щодня не викликаємо його на допити, не означає, що слідство не йде... те, що ми його не викликаємо щодня - ми не зобов'язані цього робити, щоб він просто ходив і відмічався", - сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький журналістам у Києві в четвер.

Н.Холодницький наголосив, що станом на сьогодні Р.Насіров не порушує зобов'язань, прописаних у рішенні суду.

Керівник САП додав, що він чекає на завершення розслідування цього провадження у встановлений законом двомісячний термін без необхідності продовження.

Крім того, Н.Холодницький повідомив, що до антикорупційних органів надходило клопотання від адвокатів Р.Насірова про закриття провадження. "Зазначене клопотання було розглянуто і в його задоволенні відмовлено, оскільки, по суті, там ніяких об'єктивних даних, які свідчили б про необхідність закриття провадження, не було", - сказав він.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру в скоєнні злочину главі ДФС 2 березня ввечері, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодекси України.

У ніч на 7 березня Солом’янський райсуд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

16 березня в САП повідомили, що за Р.Насірова його дружина внесла заставу в 100 млн грн.

НАБУ допитало Р.Насірова 17 березня.

Після цього він періодично нагадує про готовність до співпраці зі слідством, але поки що Національне антикорупційне бюро не викликає його на допит.

ВАЖЛИВЕ

МАУ в літню навігацію відкриє рейси до Будапешта та Бергамо

Обшук у Нацбанку був пов'язаний, зокрема, з діяльністю Платинум Банку - Холодницький

"Укрпошта" вводить послугу експрес-доставки за один день по всій Україні

Порошенко: EUR600 млн від ЄС надійдуть на рахунки України наступного тижня

Усі нелегальні газові автозаправки Києва буде демонтовано протягом місяця

ОСТАННЄ

АПАУ просить перенести термін набрання чинності новою редакцією Національного переліку лікзасобів на 1 липня

Трьох українських військових поранено, один дістав бойову травму в зоні АТО, бійці відкривали вогонь у відповідь

Міністерства України та Грузії з питань переселенців і біженців підписали меморандум про співпрацю

На складах у Балаклії збереглося близько 30% арсеналу після НП минулого тижня

Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 33,4 млн тонн зернових

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА