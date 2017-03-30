Богомолець виступає за запровадження кримінальної відповідальності чиновникам, які приховали своє численне громадянство

Народний депутат України Ольга Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує законодавчо дозволити позбавляти українського громадянства чиновників із численним громадянством, а також запровадити кримінальну відповідальність за приховання такого факту.

"Якщо людина, усвідомлюючи, що має намір управляти державою, стати народним депутатом, чиновником, зберігає громадянство іншої держави, для неї має настати кримінальна відповідальність, без штрафів", - сказала О.Богомолець на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Парламентар пропонує передбачити в Кримінальному кодексі України відповідальність за таке порушення у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років. При цьому, на її думку, штрафів за таку провину бути не повинно, оскільки це може створити механізм "відкупу" від порушень.

О.Богомолець також зазначила, що у відповідній законодавчій ініціативі вона пропонує зобов'язати всіх українців повідомляти про отримання громадянства або підданства іншої держави, а позбавляти українського громадянства - лише чиновників з численним громадянством.

Відповідний проект закону (№6178-2) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо численного (подвійного) громадянства авторства О.Богомолець зареєстровано у Верховній Раді України в середу, 29 березня. Тексту документа на сайті парламенту наразі немає.

"Поданий мною альтернативний президентському законопроект - результат не лише роботи моєї та моєї команди, але також наслідок звернення, яке я отримала від українців, що проживають за кордоном. Це не одиниці, а десятки тисяч людей, які з огляду на відсутність роботи на батьківщині вимушені були поїхати за кордон", - сказала парламентар.

За словами народного депутата, 23 керівники і глави українських культурних, освітніх центрів, асоціацій українців у різних країнах - США, Португалії, Італії, Ірландії, Іспанії, Норвегії, Чехії, Фінляндії - звернулися до неї через те, що у них викликав обурення президентський законопроект з питання подвійного громадянства.

"Ми обурені політичним кроком президента, мета якого - відрубати здорову гілку генетичного дерева світового українства та який є спробою позбавити громадянства понад 5 млн українців за кордоном. Тих українців, які роками підтримують економіку своєї батьківщини щорічними багатомільярдними інвестиціями. Тих українців, які стали волонтерами і допомогли поставити на ноги знищену українську армію", - йдеться в тексті звернення, розданому під час заходу журналістам.

Автори звернення також висловилися за те, щоб зобов'язати державних службовців і допущених до держтаємниці осіб мати лише українське громадянство.

О.Богомолець додала, що має намір передати президентові України листа-звернення, де висловлена позиція українських громад за кордоном щодо президентського законопроекту про подвійне громадянство.

Як повідомлялося, 13 березня глава Української держави Петро Порошенко вніс до парламенту як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про громадянство України щодо реалізації права змінювати громадянство (№6175). Законопроект передбачає, що громадянин України, який добровільно отримав громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення українського.