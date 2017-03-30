Події

17:36 30.03.2017

Порошенко: EUR600 млн від ЄС надійдуть на рахунки України наступного тижня

Макрофінансова допомога Євросоюзу в сумі EUR600 млн надійде на рахунки України наступного тижня, заявив президент України Петро Порошенко.

"За результатами зустрічі із Жан-Клодом Юнкером (глава Єврокомісії - ІФ) і єврокомісарами мені дуже приємно повідомити вам новину, що наступного тижня, з 3 до 7 квітня, на рахунки України має нарешті надійти транш розміром EUR600 млн макрофінансової допомоги", - повідомив П. Порошенко журналістам у Сент-Джуліансі на Мальті за підсумками участі в саміті Європейської народної партії..

Крім того, за його словами, у понеділок, 3 квітня, відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду, на якому буде ухвалено рішення про надання Україні траншу в $1 млрд. "Це значно посилить золотовалютні резерви країни та бюджетну стабільність держави", - зазначив П. Порошенко.

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