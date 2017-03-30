Події

17:39 30.03.2017

Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 33,4 млн тонн зернових

Україна від початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 30 березня 2017 року експортувала 33,354 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства в четвер, на сьогодні експортовано близько 14,53 млн тонн пшениці, 4,87 млн тонн ячменю, 13,78 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 272,2 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР (липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж попереднього сезону.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може сягнути близько 40 млн тонн.

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