На складах у Балаклії збереглося близько 30% арсеналу після НП минулого тижня

Близько 30% арсеналу, що зберігається на військових складах у м. Балаклії Харківської області, не постраждало внаслідок вибухів, що сталися минулого тижня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Значної шкоди ця подія обороноздатності держави не завдала, але втрати значні. На базі, де сталася подія, залишилося трохи більше ніж 30% боєприпасів. Залишилися ті, які є дефіцитними, і це добре", - сказав С.Полторак на брифінгу в Києві в четвер.

Міністр нагадав, що за останні роки з цієї бази було вивезено та розосереджено по інших базах близько 50 тис. тонн боєприпасів.

"У лютому на цій базі завершився аудит. Нині відбувається повторний аудит - для визначення точної кількості боєприпасів, що залишилися, озброєння та техніки. Серйозних порушень, які могли призвести до цієї події, попередній аудит не виявив", - зазначив він.

С.Полторак наголосив, що на сьогодні сили АТО повністю забезпечені боєприпасами, озброєнням і технікою. "І є запаси, щоб виконувати завдання в зоні АТО. На інших складах і базах достатньо запасів для виконання завдань, що стоять перед Збройними силами України", - сказав він.

Глава Міноборони наголосив, що "плітки про те, що ця подія сталася, тому що військові начебто щось переховували, - не відповідає дійсності". "Версії, які виникли першими, залишаються основними. Це - диверсійна робота, зараз слідство встановлює, яким способом була здійснена ця диверсія: чи це було закладення вибухівки, чи скидання вибухівки за допомогою БПЛА", - сказав він.

Міністр зазначив, що для забезпечення охорони всіх баз і сховищ боєприпасів на території України на рік необхідно трохи більше ніж 5 млрд грн.

"За 25 років незалежності України на відновлення живучості таких баз виділялося 15-20 млн грн. На 2017 рік заплановано 92 млн грн, але це також дуже мало", - сказав він.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії. За фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" та "службова недбалість".