Обшук у Нацбанку був пов'язаний, зокрема, з діяльністю Платинум Банку - Холодницький

Виконання слідчих дій у Національному банку України (НБУ) пов'язано, зокрема, і з діяльністю Платинум Банку, заявляє керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"Це пов'язано зі зловживаннями, зокрема і щодо питань діяльності Платинум Банку, оскільки слідство перевіряє версію про умисне підвищення ліквідності та зниження економічних ризиків, які є в тих або тих фінансових установах", - повідомив Н. Холодницький журналістам у Києві в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи стосуються слідчі дії в Нацбанку документів, переданих позафракційним народним депутатом Сергієм Тарутою до антикорупційних органів, керівник САП зазначив: "Це пов'язано з проведенням розслідування за цими фактами. Усі інші документи, які передаються, усі докази, все перевіряється, і буде надано правову оцінку".

"Ставити часові рамки в будь-якому кримінальному провадженні неправильно, тому що потрібен час для збирання доказів. Обшук було завершено пізно вночі, і тепер потрібно аналізувати кожен документ, який було отримано в результаті обшуку. Коли це буде закінчено, тоді можна буде говорити про подальший хід справи", - пояснив Н. Холодницький.

Як повідомлялося, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в будівлі Нацбанку, під час яких вилучили документи.

"Тривають слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами кількох комерційних банків в порушення закону "Про банки і банківську діяльність" вчинили дії, що спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів. Йдеться про період 2015-2016 рр.", - повідомила прес-служба НАБУ.

Пізніше того самого дня керівник НАБУ Артем Ситник повідомив, що проведені в НБУ обшуки стосуються керівництва банку. Керівник НАБУ уточнив, що на появу працівників агентства в приміщенні банку та на виконання процесуальних дій працівники НБУ не відреагували спротивом. Працівники банку видали документи, необхідні детективам. "Розслідування у цій справі триває", - додав А. Ситник.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 р.

У січні цього року НАБУ розпочало досудове розслідування стосовно глави НБУ Валерії Гонтаревої та директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднення записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

У середині березня глава НБУ В. Гонтарева підтвердила свій намір у найближчому майбутньому піти з посади керівника Нацбанку, вважаючи свою місію на цій посаді виконаною. "На цій позиції має бути професіонал і технократ. Я абсолютно переконана, що ви побачите такого номінанта", - повідомила глава НБУ на інвестиційній конференції "Драгон Капітал".

Уперше керівник Нацбанку заявила про можливість залишення посади півтора місяця тому. Тоді вона сказала, що меморандум за підсумками третього огляду програми EFF, яку Україна реалізовує з Міжнародним валютним фондом, може бути останнім, під яким стоятиме підпис нинішнього глави Нацбанку.

Відповідаючи на запитання про причини можливої відставки, глава Нацбанку навела приклад, коли батальйон "Азов" виставив під центральний входом у НБУ труну з її "головою". "Якщо вся країна вважає це нормальною ситуацією, то так це і є", - скаржилася вона.

В. Гонтарева очолила НБУ 2014 року. Вона - дев'ятий керівник установи за всю історію її існування з 1991 року. Політика В. Гонтаревої на посаді глави НБУ неодноразово зазнавала критики з боку політиків і представників банківського співтовариства. З 2014 року унаслідок масштабного "чищення" банківської системи кількість банків у країні зменшилася приблизно вдвічі, через що багато вкладників втратили свої кошти і посилилася проблема неплатежів.