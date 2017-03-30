МАУ в літню навігацію відкриє рейси до Будапешта та Бергамо

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ), провідний авіаперевізник країни, в період літньої навігації 2017 року (з 26 березня по 28 жовтня) збільшить частотність повітряного сполучення Києва з низкою європейських столиць.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, МАУ виконуватиме 21 щотижневий рейс до Вільнюса, по 14 щотижневих рейсів до Лондона, Амстердама, Стокгольма і Парижа, 10 щотижневих рейсів до Брюсселя, а також по сім щотижневих рейсів до Афін та Барселони.

"На карті маршрутів МАУ з'явилася і Угорщина - в середині червня МАУ розпочне виконувати щоденні рейси до Будапешта. Перевізник також відкриває новий, п'ятий, маршрут до Італії та пропонує пасажирам скористатися щоденним сполученням між Києвом і Бергамо", - йдеться в повідомленні.

Серед традиційних сезонних рейсів Київ-Ніцца (чотири рази на тиждень), Київ-Паланга (тричі на тиждень) і Київ-Мадрид (тричі на тиждень).

Далекомагістральна програма передбачає чотири маршрути з Києва до Нью-Йорка (сім рейсів на тиждень), Бангкока (три рейси на тиждень), Пекіна (сім рейсів на тиждень) і Коломбо (два рейси на тиждень).

МАУ також виконуватиме низку чартерних рейсів із столиці та регіонів України - Львова, Одеси, Запоріжжя та Івано-Франківська - до курортних міст Єгипту і Туреччини: Шарм-ель-Шейха, Хургади, Анталії, Бодрума і Даламана, а також на острів Пальма-де-Майорка. Зі Львова планується програма чартерних рейсів до Тивата (Чорногорія).

У літньому сезоні МАУ також відкриє пряме регулярне повітряне сполучення між Києвом та Херсоном.

"До того ж перевізник продовжує реалізовувати програму прямих міжнародних рейсів з регіонів. Авіакомпанія сполучає Львів із Мадридом, Тель-Авівом, Римом, Вільнюсом і Болоньєю; Одесу - з Вільнюсом, Єреваном, Баку, Кутаїсі, Тель-Авівом і Стамбулом; Івано-Франківськ - з Аліканте, Валенсією та Венецією; Запоріжжя - з Батумі і Тель-Авівом; Вінницю - з Варшавою і Тель-Авівом; Харків - із Кутаїсі і Тель-Авівом; Чернівці - з Бергамо; Дніпро - з Тель-Авівом", - зазначає компанія.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Базовий аеропорт - ДМА "Бориспіль". Флот компанії налічує 38 літаків, з яких чотири далекомагістральні.

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є екс-співвласник ПриватБанку, бізнесмен Ігор Коломойський.