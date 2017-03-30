Події

18:31 30.03.2017

Трьох українських військових поранено, один дістав бойову травму в зоні АТО, бійці відкривали вогонь у відповідь

Незаконні збройні формування від початку доби в четвер 37 разів обстрілювали позиції українських військових, унаслідок обстрілів трьох військових поранено, один дістав бойову травму, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Від початку доби зафіксовано 37 обстрілів наших позицій. (...) Троє українських захисників дістали поранення, ще один - бойову травму", - йдеться у зведенні прес-центру АТО, оприлюдненому на сторінці у Facebook у четвер.

На донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де бойовики застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького, а по захисниках Кам'янки бив з мінометів калібру 82 мм. По опорних пунктах у районі Авдіївки вів вогонь танк, поблизу Опитного - БМП. З великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Невельського.

На маріупольському напрямку з міномета калібру 82 мм і озброєння БМП ворог обстрілював українські позиції в районі Мар’їнки. Обстріли з озброєння БМП зафіксовано також поблизу Широкиного. Поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

На луганському напрямку ворог вогнем з мінометів калібру 120 мм накривав опорні пункти поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - позиції в Новоолександрівці. Гранатомети різних систем ворог застосував по захисниках Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної та Новозванівки.

"Щоб подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь", - наголосили в штабі.

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