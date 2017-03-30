АПАУ просить перенести термін набрання чинності новою редакцією Національного переліку лікзасобів на 1 липня

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, а також в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з проханням перенести дату набрання чинності положеннями нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів на 1 липня.

"Вводяться нові вимоги до цінового регулювання лікарських засобів, що увійшли до Нацпереліку, у зв’язку з чим аптеки зможуть реалізовувати препарати лише після введення всіх торговельних назв згідно з міжнародною непатентованою назвою (МНН) у свої інформаційні бази, а також технічної переоцінки відповідно до державного регулювання".

В АПАУ вважають, що через одночасне оприлюднення та набрання чинності новою редакцією Національного переліку основних лікарських засобів "аптеки почали працювати з 26 березня в невизначеному полі, оскільки суб'єкти господарювання не встигли визначити перелік товарів, на які потрібно змінити націнку".

Громадська організація просить також дозволити аптечним установам реалізувати залишки ліків, які були внесені до нової редакції Національного переліку за МНН, без застосування норм постанови Кабінету Міністрів України № 955.