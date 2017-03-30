Події

18:41 30.03.2017

АПАУ просить перенести термін набрання чинності новою редакцією Національного переліку лікзасобів на 1 липня

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, а також в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з проханням перенести дату набрання чинності положеннями нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів на 1 липня.

"Вводяться нові вимоги до цінового регулювання лікарських засобів, що увійшли до Нацпереліку, у зв’язку з чим аптеки зможуть реалізовувати препарати лише після введення всіх торговельних назв згідно з міжнародною непатентованою назвою (МНН) у свої інформаційні бази, а також технічної переоцінки відповідно до державного регулювання".

В АПАУ вважають, що через одночасне оприлюднення та набрання чинності новою редакцією Національного переліку основних лікарських засобів "аптеки почали працювати з 26 березня в невизначеному полі, оскільки суб'єкти господарювання не встигли визначити перелік товарів, на які потрібно змінити націнку".

Громадська організація просить також дозволити аптечним установам реалізувати залишки ліків, які були внесені до нової редакції Національного переліку за МНН, без застосування норм постанови Кабінету Міністрів України № 955.

ВАЖЛИВЕ

МАУ в літню навігацію відкриє рейси до Будапешта та Бергамо

Обшук у Нацбанку був пов'язаний, зокрема, з діяльністю Платинум Банку - Холодницький

"Укрпошта" вводить послугу експрес-доставки за один день по всій Україні

Порошенко: EUR600 млн від ЄС надійдуть на рахунки України наступного тижня

Усі нелегальні газові автозаправки Києва буде демонтовано протягом місяця

ОСТАННЄ

Трьох українських військових поранено, один дістав бойову травму в зоні АТО, бійці відкривали вогонь у відповідь

Міністерства України та Грузії з питань переселенців і біженців підписали меморандум про співпрацю

На складах у Балаклії збереглося близько 30% арсеналу після НП минулого тижня

Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 33,4 млн тонн зернових

Богомолець виступає за запровадження кримінальної відповідальності чиновникам, які приховали своє численне громадянство

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА