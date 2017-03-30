Китайські інспектори перевірять український держконтроль безпечності виробництва яловичини в квітні 2017 року

Місія китайських інспекторів для перевірки української системи державного контролю безпечності виробництва яловичини відбудеться у квітні 2017 року.

Згідно з прес-релізом Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, відкриття китайського ринку для української яловичини має важливе стратегічне значення.

Перший етап інспекції передбачає контроль роботи Держпродспоживслужби, її територіальних органів та лабораторної мережі.

Другий етап роботи місії - інспекція та сертифікація переробних підприємств на відповідність вимогам країни-імпортера - відбудеться за умови визнання місією українського державного контролю безпечності харчових продуктів.

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, поголів'я ВРХ в Україні (без урахування тимчасово окупованої території АРК і зони проведення АТО) в 2016 році становило 3,675 млн голів, що на 2% менше, ніж у 2015 році.