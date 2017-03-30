САП повідомила про підозру керівнику департаменту погашення зобов'язань ДФС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру керівнику департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби України (ДФС), повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Сьогодні прокурори САП погодили підозру керівникові департаменту погашення зобов'язань ДФС України. Його затримано", - сказав Н.Холодницький журналістам у Києві в четвер.

За його словами, вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.

Таким чином, як наголосив керівник Антикорупційної прокуратури, у справі про незаконне надання податкової розстрочки суб'єктам господарювання проходить не лише глава ДФС Роман Насіров.

Пізніше в четвер прес-служба НАБУ уточнила, що детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП 30 березня затримали керівника департаменту погашення заборгованостей ДФС і повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"За версією слідства, підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних главою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Наразі суд розглядає питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Також вирішується питання про оголошення підозри й іншим працівникам ДФС України, зокрема і територіальних підрозділів, які виконували незаконні вказівки глави ДФС", - поінформували в НАБУ.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру в скоєнні злочину главі ДФС увечері 2 березня 2017 року, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодекси України.

У ніч на 7 березня Солом’янський райсуд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення Солом’янського райсуду про обрання Р.Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 100 млн грн.

Увечері 16 березня за заарештованого Р.Насірова його дружина внесла заставу в 100 млн грн.

17 березня Р.Насірова допитали в НАБУ.