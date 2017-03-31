Події

09:43 31.03.2017

Бойовики 69 разів за добу обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військовослужбовців загинули, 13 дістали поранення

За минулу добу бойовики 69 разів обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення АТО, унаслідок чого загинули двоє українських військовослужбовців, дев'ятеро дістали поранення, четверо травмовані, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільша кількість обстрілів припала на донецький напрямок. Бойовики обстрілювали Луганське з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів, Троїцьке і Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Авдіївку - з танків, Опитне - з озброєння БМП, Зайцеве - з гранатометів, а Невельське - з великокаліберних кулеметів.

На маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали Мар’їнку, Красногорівку і Павлопіль, з озброєння БМП – Мар’їнку та Широкине, з гранатометів і кулеметів - Водяне, Павлопіль, Мар’їнку, Красногорівку. На околицях Новотроїцького працювали снайпери противника.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь по Троїцькому з мінометів калібру 120 мм, по Новоолександрівці - з мінометів калібру 82 мм, по Станиці Луганській, Троїцькому, Валуйському, Попасній і Новозванівці - з гранатометів, по Валуйському - з великокаліберних кулеметів.

"Зважаючи на серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

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