Гройсман заплатив 1,5 млн грн податків 2016 року - Кабмін

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заплатив понад 1,5 млн грн податків, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках виконання вимог законодавства подав електронну декларацію за 2016 рік", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У ньому зазначено, що згідно з декларацією заробітна плата В. Гройсмана 2016 року становила 281 тис. грн, також його дохід включає відсотки за депозитами, розміщеними в українських банках, у розмірі 154 тис. грн.

"Більшу частину доходу прем'єр-міністра України за 2016 рік отримано в результаті відчуження автомобіля, що належить йому, та земельної ділянки, отриманої від поділу ділянки, раніше вказаної в електронній декларації В. Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій глава уряду отримав 11,13 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 4,2 млн грн доходу було отримано від здавання в оренду тих об'єктів нерухомого майна, що "перебувають у його власності вже багато років".

Таким чином, сумарний дохід прем'єра з вищезгаданих джерел за 2016 рік становив 15 млн 765 тис. грн.

"З отриманих доходів Володимир Гройсман виплатив минулого року понад 1,5 млн грн податків", - повідомляє прес-служба уряду.

Доходи дружини прем'єра Олени Гройсман за 2016 рік становили 1,625 млн грн, з яких 1,4 млн грн - доходи від підприємницької діяльності.

У 2016 р. подружжям Гройсманів не було придбано об'єктів нерухомого майна, рухомого майна та нематеріальних активів, декларування яких обов'язкове за законодавством України. Отримані цього року доходи та більшу частину задекларованої раніше готівки В. Гройсман і його сім'я розмістили на рахунках в українських банківських установах.

Як повідомлялося, в е-декларації за 2015 рік прем'єр зазначив 2,4 млн грн, $870 тис. і EUR460 тис. готівкових коштів, дві квартири, два будинки та чотири земельні ділянки, 20 витворів мистецтва (годинник і ювелірні вироби).

Крім того, В. Гройсман задекларував вклади у Креді Агріколь Банку в сумі 2 млн 111 тис. 139 грн, у Приватбанку - 21 тис. 775 грн і EUR16,2 тис., а в Промінвестбанку - 3 тис. 499 грн.

Дружина прем'єра задекларувала 1,6 млн грн і $372 тис. готівкових коштів, а також 193 тис. 549 грн на депозиті в Приватбанку.