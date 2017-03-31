Події

10:37 31.03.2017

Вкрадену хакерами інформацію з Бундестагу може бути використано для впливу на вибори у ФРН - поліція

Інформація, яку хакери отримали в розпорядження в результаті лютневої атаки на Бундестаг, може бути використано для впливу на результати виборів у парламент ФРН у 2017 році, цитує британський телеканал "Скай ньюс" заяву глави Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Хольгера Мюнхен.

Х. Мюнх нагадав, що в лютому 2017 року хакерських атак зазнали, як мінімум, десять членів парламенту Німеччини. Він не уточнив, хто саме стояв за атаками, але наголосив, що невідомим вдалося вкрасти "значний обсяг даних".

Як зазначають німецькі ЗМІ, за останній час на комп'ютерні системи німецької влади було здійснено кілька атак. Зокрема, кілька депутатів з різних фракцій бундестагу ФРН зазнали чергового нападу хакерів цього тижня. Тоді кібератаку вдалося відбити, проте дані на електронних пристроях політиків усе ж були змінені. Про те, чи було викрадено інформацію, не уточнювалося.

Парламентські вибори в Німеччині заплановані на 24 вересня 2017 року.

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