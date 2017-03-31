Ремонт лінії електропередач біля Авдіївки розпочнеться о 10:00

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявляє, що ремонтні бригади розпочнуть о 10:00 відновлення лінії електропередач біля Авдіївки Донецької області, пошкодженої під час обстрілу.

"Авдіївка. Станом на 8:30 заявку на проведення огляду та ремонтних робіт на лінії погоджено. Початок проведення робіт о 10:00", - йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому на його сторінці в соціальній мережі Twitter у п’ятницю.

Як повідомлялося, Авдіївка неодноразово залишалася без електроенергії внаслідок обстрілу з боку бойовиків і ушкодження ліній електропередач через влучення снарядів. 29 березня, приблизно о 19:00, Авдіївка знову була знеструмлена.

30 березня Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція залишалися знеструмленими.