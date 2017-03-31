На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус "Мінськ-Буковель" та автомобіль, загинули 2 людини, 12 у лікарні

У Львівській області унаслідок зіткнення рейсового автобуса "Мінськ – Буковель" та автомобіля загинули двоє людей, 12 госпіталізовані, повідомляє МЗС Білорусі в "Твіттері".

"У Львівській області унаслідок зіткнення рейсового автобуса Мінськ-Буковель з автомобілем 2 людини загинули, 12 госпіталізовані. Посольство в Україні контролює перебіг розслідування, уточнює список постраждалих, обставини ДТП. Задіяно почесного консула у Львові", - йдеться у повідомленні, але не вказується, громадяни якої країни загинули.

У свою чергу відділ комунікації поліції Львівській області повідомив, що ДТП сталася близько 6.30 на автошляху Львів - Рогатин біля села П'ятничани Жидачівського району. Зіткнулися автомобіль "Мерседес" і туристичний автобус "Неоплан", обидва транспортних засоби іноземної реєстрації.

Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм на місці померли 26-річний водій "Мерседеса" та його 39-річний пасажир, обидва іноземці. Пасажири автобуса дістали тілесні ушкодження, кількість травмованих встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У повідомленні поліції не зазначено громадянство загиблих і постраждалих.