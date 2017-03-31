Кабмін оприлюднив постанову про продовження дій спецзобовязань "Нафтогазу" ще на рік

Постанову Кабінету Міністрів України № 187 про продовження до квітня 2018 року спеціальних зобов'язань, покладених на НАК "Нафтогаз України" та інших суб'єктів ринку природного газу, оприлюднено на урядовому порталі та в п'ятничному випуску газети "Урядовий кур'єр".

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив відповідну постанову на засіданні 22 березня 2017 року.

Згідно з документом, "Нафтогаз України" з 1 квітня 2017 до 1 квітня 2018 року закуповує у ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Чорноморнафтогаз" газ за ціною 4849 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ) для формування ресурсу для побутових споживачів, релігійних організацій і тепловиків для надання послуг із опалення і постачання гарячої води.

Продаж газу для цих цілей здійснюється за дійсною на сьогодні ціною 4942 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл). Торгова націнка НАК становитиме 1,917%.

"Нафтогаз" також наділений правом здійснювати операції із заміщення газу українського видобутку імпортним для покриття сезонних розривів між споживанням і видобутком газу.