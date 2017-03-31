Прокуратура Донецької області кваліфікувала підривання автомобіля в Маріуполі як "теракт"

Прокуратура Донецької області кваліфікувала інцидент у Маріуполі, унаслідок якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш, як "теракт".

"У п'ятницю невідомі зловмисники підірвали автомобіль, у якому перебував співробітник УСБУ в Донецькій області. Від численних травм і опіків працівник СБУ загинув на місці. Дані за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури в п'ятницю.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група у складі працівників СБУ, прокуратури та Нацполіції. Також працюють вибухотехніки, що визначають, який пристрій використали злочинці для підривання транспортного засобу.

Слідство проводять слідчі Управління СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.