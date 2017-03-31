Події

11:31 31.03.2017

Гройсман розраховує на надходження до бюджету коштів Януковича до липня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що кошти від спецконфіскації активів колишніх чиновників режиму Віктора Януковича надійдуть до державного бюджету в першому півріччі 2017 року.

"Ми заклали в спецфонд таких коштів 12 млрд грн лише і розподілили їх за різними програмами, але я вважаю, що в першому півріччі буде можливо говорити про те, що ці кошти надійдуть вже в державний бюджет", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливість надходження коштів від спецконфіскації активів Януковича до держбюджету.

За його словами, видатки,, що передбачені для спеціального фонду державного бюджету на 2016 рік, будуть здійснені в повному обсязі.

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