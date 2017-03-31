Події

11:32 31.03.2017

Голову Любомльської РДА затримано за хабарництво - Луценко

Працівники прокуратури Волинської області, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й управління захисту економіки Національної поліції України в області викрили голову Любомльської районної державної адміністрації за вимагання хабара, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Згідно з повідомленням на сторінці Ю. Луценка у Facebook, голову Любомльської РДА затримано 30 березня під час отримання хабара в розмірі $2 тис.

Затриманий вимагав хабар за винесення розпорядження про передання в оренду 16 га землі невитребуваних паїв поза населеними пунктами.

"Боремося з корупцією разом", - підсумував генпрокурор.

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