Події

12:13 31.03.2017

Мін'юст 5 квітня представить законопроект про зміну формату роботи НАЗК

Міністерство юстиції України представить наступної середи, 5 квітня, законопроект про зміну формату роботи Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК), звільнення керівництва агентства в судовому порядку не розглядається, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Я планую внести наступної середи законопроект", - сказав міністр журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, йдеться про такі зміни: призначення нового конкурсу з обрання голови НАЗК, скасування колегіального характеру роботи агентства, призначення зовнішнього аудиту, щорічний звіт перед НАБУ з підставою для звільнення в разі негативного висновку.

Він розповів, що конкурсна комісія буде новою, в новому форматі.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Мін'юст ініціювати звільнення керівництва НАЗК у судовому порядку, що передбачено законом, П. Петренко зауважив, що ця норма досить розмита і "можливість звільнення через суд не розглядалася".

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