Аваков виступає за відставку керівництва АМКУ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за відставку керівництва антимонопольного комітету у зв'язку з ситуацією навколо викриття схем ухилення від сплати податків і виведення великої суми коштів, зокрема на фінансування тероризму, через фірму ТОВ "Мегаполіс Україна" (нині – "Тедіс Україна").

"Сьогодні відсутній на робочому місці голова Антимонопольного комітету (Юрій – ІФ) Терентьєв, він у від'їзді. Його заступник (Ніна – ІФ) Сидоренко, яка вела справу "Мегаполісу", теж несподівано опинилася у відрядженні. Ще один заступник у відпустці. Я думаю, що таку відпустку для цих людей необхідно продовжити. Я переконаний, що в результаті цього розслідування суспільство, і ми всі разом вправі вимагати відставки керівництва Антимонопольного комітету", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Водночас, за словами генпрокурора України Юрія Луценка, керівники Антимонопольного комітету нині перебувають на території України, підстав для винесення ним підозри у вчиненні злочину немає.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що органи прокуратури викрили схему ухилення від сплати податків і виведення великої суми коштів, зокрема на фінансування тероризму, через фірму ТОВ "Мегаполіс Україна" (нині – "Тедіс Україна"), стосовно власника якої введені санкції.

"Департамент у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою за оперативної підтримки підрозділів Національної поліції викрив схему особливо великого ухилення від сплати податків та незаконного виведення мільярдів грн за кордон, зокрема для фінансування тероризму. Досудове розслідування встановило, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (нині – "Тедіс Україна") є взокрема громадянин РФ Кесаєв, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон", - написав він на сторінці у Facebook.

За даними генпрокурора, під впливом Ігоря Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедыс" призначені особи, які всі свої рішення узгоджували з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР"/"ЛНР". "Незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 рр.виведено 2,5 млрд грн", - повідомив Ю. Луценко, додавши, що для утримання монопольного становища фірма отримувала також сприяння з боку окремих державних органів.

Пізніше державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що прокуратура з ранку п'ятниці проводить обшуки в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), на підставі постанови Печерського райсуду Києва щодо компанії "Тедіс Україна".

Tedis Ukraine пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції з 40-50 оптовими торговцями і 80 тис. роздрібними торговцями.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".