Події

12:19 31.03.2017

На кордоні з Угорщиною у двох пунктах пропуску тимчасово обмежено пропуск

У п'ятницю, 31 березня, пропуск у пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною тимчасово обмежено, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Це пов'язано з технічною складовою роботи бази даних фіскальної служби", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому в п'ятницю.

У відомстві зазначили, що в цих пунктах пропуску здійснюватиметься тільки пропуск осіб у пішому порядку.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію, плануючи закордонні поїздки", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби України.

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