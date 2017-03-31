На кордоні з Угорщиною у двох пунктах пропуску тимчасово обмежено пропуск

У п'ятницю, 31 березня, пропуск у пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною тимчасово обмежено, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Це пов'язано з технічною складовою роботи бази даних фіскальної служби", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому в п'ятницю.

У відомстві зазначили, що в цих пунктах пропуску здійснюватиметься тільки пропуск осіб у пішому порядку.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію, плануючи закордонні поїздки", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби України.