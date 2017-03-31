Події

12:28 31.03.2017

Гройсман готовий незабаром представити пенсійну реформу та розраховує на підтримку Верховної Ради

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман готовий найближчим часом презентувати пенсійну реформу, а також сподівається, що за належної підтримки цієї реформи депутатами українського парламенту її можуть ухвалити до кінця поточної сесії парламенту.

"Я вважаю, що 2017 року потрібно припинити процес, за якого 80% українців отримують мінімальні пенсії. Ми вже знаємо, як це зробити, і найближчим часом презентуємо цю реформу. Я б дуже хотів, щоб цю реформу підтримав український парламент, і я готовий нести повну відповідальність за результат цієї реформи...Я упевнений, що за підтримки українського парламенту в 226 голосів ми зможемо до закінчення цієї сесії, до 15 липня, проголосувати за основу і в цілому. І з 1 жовтня в країні всім українцям підняти пенсії", - повідомив він на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п’ятницю.

За словами В. Гройсмана, пенсійна система має бути справедливою та бездефіцитною, і має дати можливість підняти рівень пенсії.

"Нині дефіцит пенсійного фонду 141 млрд грн... Моє завдання, щоб через сім років цей дефіцит дорівнював нулю або був близький до нуля", - уточнив прем'єр.

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