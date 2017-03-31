Кабмін оскаржить рішення суду щодо Yuzgaz і Юзівської площі

Кабінет Міністрів України подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким той визнав незаконним відмову уряду компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) в участі в угоді про розподіл продукції (УРП) щодо Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.).

Відповідну інформацію оприлюднено на порталі "Судова влада України".

Апеляційну скаргу подано 30 березня.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 20 березня зобов'язав Кабмін відновити розгляд заявки Yuzgaz щодо Юзівської площі.

Кабінет Міністрів 2 листопада відмовив нідерландській Yuzgaz B. V. в участі в УРП щодо Юзівської площі.

Засновником Yuzgaz є інвестиційний фонд Emerstone Energy, що входить до Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослав Кінаха (Jaroslav Kinach).

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб. м умовного палива, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток у 10 млрд куб. м, оптимістичний - у 20 млрд куб. м.