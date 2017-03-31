Генпрокуратура України може створити з польськими колегами слідчу групу для розслідування обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку

Генеральна прокуратура України може створити спільну українсько-польську слідчу групу у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку в разі звернення польських колег, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Якщо до нас звернуться польські правоохоронні органи в передбаченому нашими двосторонніми міжнародними угодами порядку правової допомоги, ми працюватимемо разом... Якщо ми отримаємо подання польської Генпрокуратури, передані через Мін’юст, ми негайно створимо такі групи", - зазначив генпрокурор на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він нагадав, що Україна нещодавно приєдналася до Європолу і Євроюсту, що дозволяє створювати спільні слідчі прокурорські групи для розслідування такої справи.

"Як тільки ми отримаємо запит польської Генпрокуратури, ми можемо просто показати документи або створити спільні прокурорські та слідчі групи", - додав Ю. Луценко.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що безпека польських дипломатичних представництв гарантована. Він також закликав не перебільшувати значущість провокації з обстрілом генконсульства цієї країни в Луцьку.

Як повідомлялося, у ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. Стріляли з вулиці, із заднього двору, і влучили у вікно останнього поверху. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Глава спецслужби Василь Грицак повідомив послові Польщі в Україні Яну Пеклу про заходи, яких СБУ вживає для розкриття інциденту, і запевнив, що СБУ докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних. "Провокації проти Республіки Польща, які час від часу трапляються в Україні, вигідні тільки одній стороні - Російській Федерації, почерк якої видно здалеку. (...) Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на відносини між дружніми українським і польським народами", - йдеться в поширеній СБУ заяві.

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних і консульських установ у країні, щоб уникнути можливих провокацій після інциденту з обстрілом Генконсульства Польщі в Луцьку.

Ближче до вечора 29 березня прес-служба Національної гвардії України поінформували, що МВС України і, зокрема, НГУ вжили відповідних заходів щодо посилення безпеки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

Служба безпеки України опрацьовує можливість спільного з польськими правоохоронцями розслідування обстрілу.