Доплати українським військовим за виконання завдань у зоні АТО з квітня зростуть - Порошенко

Президент України Петро Порошенко доручив збільшити грошову винагороду українським військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"Після консультацій із міністром оборони, начальником Генштабу я прийняв рішення і доручив з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань у зоні АТО", - повідомив президент, виступаючи на урочистій церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного й оперативно-тактичного рівнів підготовки університету в Києві в п’ятницю.

За його словами, розмір такої доплати військовослужбовцям має бути збільшено на 1,5 тис. грн і досягнути 7,5 тис. грн.

"Додаткове грошове забезпечення, яке додається до основного грошового забезпечення, становитиме 7,5 тис. грн, а для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії, ми збільшуємо ще на 1,1 тис. грн, і загальний розмір доплати становитиме 3,5 тис. грн", - зазначив П. Порошенко.