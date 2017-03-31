Підвищення пенсії буде можливим з 1 жовтня у разі прийняття Радою пенсійної реформи до 15 липня - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на прийняття Верховною Радою пенсійної реформи до 15 липня, що надасть можливість підвищити пенсії з 1 жовтня.

"Я переконаний, що за наявності підтримки в українському парламенті 226 голосів, ми можемо до кінця ще цієї сесії - до 15 липня - проголосувати за основу і в цілому, і з 1 жовтня в країні всім українцям підвищити пенсії", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю.

За словами В. Гройсмана, несправедливо, що деякі громадяни, які не сплачували внесків до Пенсійного фонду, отримують мінімальні пенсії, як і ті, хто такі внески сплачували.