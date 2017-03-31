Події

13:15 31.03.2017

Підвищення пенсії буде можливим з 1 жовтня у разі прийняття Радою пенсійної реформи до 15 липня - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на прийняття Верховною Радою пенсійної реформи до 15 липня, що надасть можливість підвищити пенсії з 1 жовтня.

"Я переконаний, що за наявності підтримки в українському парламенті 226 голосів, ми можемо до кінця ще цієї сесії - до 15 липня - проголосувати за основу і в цілому, і з 1 жовтня в країні всім українцям підвищити пенсії", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю.

За словами В. Гройсмана, несправедливо, що деякі громадяни, які не сплачували внесків до Пенсійного фонду, отримують мінімальні пенсії, як і ті, хто такі внески сплачували.

ВАЖЛИВЕ

Глава НБУ за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн грн доходу

САП створила реєстр своїх справ у судах

Кабмін вивчить структуру платежів за газ після введення абонплати за розподіл і, можливо, звернеться до НКРЕКП - Гройсман

Мін’юст вступить у справу за скаргою меджлісу в ЄСПЛ як третя сторона - Петренко

Співробітник СБУ загинув, підірвавшись у авто в Маріуполі

ОСТАННЄ

Слідство оцінить роль колишнього та нинішнього керівництва АМКУ в схемі дистриб'ютора сигарет "Мегаполіс"

Tedis Ukraine вважає безпідставними звинувачення з боку правоохоронних органів

Понад 140 засуджених померли в українських колоніях з початку року

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в лютому збільшилася на 3,1%

Близько 20% випускників національного університету оборони ім.Черняховського в 2017 р. отримають ордери на службові квартири – Порошенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5773.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА