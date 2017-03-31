Близько 20% випускників національного університету оборони ім.Черняховського в 2017 р. отримають ордери на службові квартири – Порошенко

Випускники Національного університету оборони України ім.Черняховського, яких направлятимуть на виконання бойових завдань, отримуватимуть житло від Міністерства оборони, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Ми прийняли рішення розпочати нову практику забезпечення випускників Національного університету оборони України, яких направлятиуть для проходження військової служби у війська, службовим житлом. І вже в цьому році близько 20% випускників, передусім ті, кого направлятимуть на виконання бойових завдань, отримають ордери на квартири", - сказав президент, виступаючи на урочистій церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки університету в п'ятницю в Києві.

Також П. Порошенко окреслив завдання керівництву Міноборони України за 3-4 року довести цей показник до 100%.