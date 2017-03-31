Події

13:22 31.03.2017

Кабмін вивчить структуру платежів за газ після введення абонплати за розподіл і, можливо, звернеться до НКРЕКП - Гройсман

Кабінет Міністрів України вивчить структуру платежів за газ після запровадження абонентської плати за його розподіл і, можливо, звернеться до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я хочу подивитися на структуру платежу, тобто змоделювати, а скільки людина реально платитиме: менше чи більше, за рахунок того, що це буде постійна складова, і тоді ми визначимося, що там є. Якщо ми побачимо там суттєву різницю, то, безумовно, ми звертатимемося до комісії як уряд із проханням більш справедливого підходу", - зазначив прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю.

В. Гройсман зазначив, що ціну розподілу газу раніше було закладено в його ціну, а тепер ці виплати розділено на два платежі.

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