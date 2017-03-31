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13:24 31.03.2017

САП створила реєстр своїх справ у судах

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) представила громадськості відкритий і доступний цілодобово онлайн "Реєстр кримінальних проваджень САП у судах", повідомляє прес-служба прокуратури.

"Цей реєстр стане надійним джерелом інформації для представників ЗМІ і багатьох громадських активістів, що цікавляться просуванням розгляду справ, якими процесуально опікується САП. Створюючи реєстр, прокурори намагалися зібрати в зручному для сприйняття форматі дані всіх кримінальних проваджень САП з акцентом на стадіях судового розгляду. На сьогодні це 59 проваджень", - йдеться в повідомленні.

"У цьому реєстрі ми представили непомітну і часто не публічну частину нашої роботи, без якої немає вироків - представництво у провадженнях у судових засіданнях, які, на жаль, часто не відбуваються або переносяться. Тепер громадськість зможе у кожній справі бачити нашу діяльність і контролювати розгляд кримінальних проваджень у судах. Реєстр, який подано в табличному вигляді в онлайн-режимі, стане основою для створення подібного таймлайну проваджень на майбутньому веб-сайті САП", - наголосив керівник САП Назар Холодницький.

У кожній справі в реєстрі видно не лише поточний статус, але й повну хронологію розгляду. Можна також відстежити строки окремих стадій судового розгляду, склад суддівських колегій тощо. Додатково в більшості справ прокурори склали коментар-роз'яснення з цікавими подробицями ходу розглядів у судах.

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