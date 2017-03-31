Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в лютому збільшилася на 3,1%

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року збільшилася на 3,1% до рівня січня і становила 26,209 млрд грн.

Як повідомила Державна служба статистики, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції на сході України. Дані щодо Донецької та Луганської областей можуть бути уточнені.

За даними Держстату, загалом у лютому 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 9,77 млрд грн, що становило 88,8% нарахованих за цей місяць сум.

Найвищий рівень оплати житлово-комунальних послуг у лютому-2017 зафіксовано в Івано-Франківській (238,3% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) і Чернівецькій (136,1%) областях, найнижчий – у Луганській (59,9%), Харківській (72%) та Сумській (73,6%) областях.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в Україні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у лютому-2017 скоротилися на 345 грн (або на 19,1%) порівняно з січнем – до 1,463 тис. грн.

Згідно з даними Держстату, в січні-лютому 2017 року з населенням укладено 7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 39,4 млн грн.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, у 2016 році українці сплатили за житлокомпослуги 60,053 млрд, або 82,8% нарахованих за цей період сум, що на 23,6% більше, ніж у 2015 році (рівень оплати становив 95,4%).