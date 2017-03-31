Понад 140 засуджених померли в українських колоніях з початку року

За три місяці поточного року у виправних колоніях України померли 144 ув'язнених і засуджених, свідчать дані, оприлюднені генеральним прокурором України Юрієм Луценко на нараді з питань реформування діяльності медслужб установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

"Станом на 30.03.2017 р. померли 144 ув'язнених та засуджених проти 112 за аналогічний період минулого року, і це при тому, що внаслідок гуманізації кримінального законодавства, виконання "закону Савченко" кількість ув'язнених в установах постійно зменшується (за 2016 рік - з 81,4 до 60,6 тис.)", - наводить озвучені генпрокурором дані його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними, кількість інвалідів у виправних установах становить 1200 осіб, вони потребують особливого медичного нагляду.

Генпрокурор також відзначив проблему з кадрами – штат відділів медичного забезпечення в 6 міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції укомплектований лише на третину. Крім того, за словами Ю. ка, катастрофічно не вистачає лікарів та середнього медичного персоналу, укомплектування яких у багатьох установах не перевищує 50-60%.